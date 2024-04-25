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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في تحقيق الفوز أمام نظيره أودينيزي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

روما يقلب الطاولة على أودينيزي ويفوز بثنائية في الدوري الإيطالي

افتتح التهديف روبيرتو بيريرا في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق أودينيزي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أحرز روميلو لوكاكو هدف التعادل لصالح روما في الدقيقة 64 من صناعة بريان كريستانتي.

وتمكن بريان كريستانتي من إحراز هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 90+5 من صناعة باولو ديبالا، لينتهي اللقاء بفوز روما بثنائية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 58 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة محتلًا المركز السابع عشر.

