اليابان تنهي حلم قطر في بلوغ الأولمبياد
تأهل المنتخب الياباني إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، بفوزه على نظيره القطري 4-2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين إثر التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.
جاءت أهداف منتخب الياباني عن طريق فوكي يامادا عند الدقيقة 2 وسيجي كيمورا عند الدقيقة 67، في حين أحرز أحمد الراوي عند الدقيقة 24 وجاسم جابر عند الدقيقة 49 هدفي قطر.
وفي الوقت الإضافي تمكن منتخب اليابان من تسجيل هدفين عن طريق ماو هوسويا عند الدقيقة 101 وكوتارو اوتشينو عند الدقيقة 112.
وأنهى بذلك منتخب اليابان حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل البطل والوصيف إلى جانب صاحب المركز الثالث في البطولة مباشرة للألعاب الأولمبية.
ويلتقي منتخب اليابان في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة العراق وفيتنام التي تقام غدا الجمعة.
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