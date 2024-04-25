شاهد.. أبو تريكة يعلق على خروج ليفربول من سباق البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - علّق محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، على تراجع حظوظ فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، عقب خسارته أمام إيفرتون، أمس الأربعاء.

تلقى ليفربول، خسارة مفاجئة أمام إيفرتون بثنائية سجلها برانثوايت وكالفيرت بالدقيقتين “27 و58” من عمر المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك”.

أبو تريكة: هذا ختام لا يليق بفترة كلوب مع ليفربول

قال أبو تريكة خلال تواجده باستوديو “بي إن سبورتس” لتحليل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم، معلقًا على خسارة ليفربول: “هناك لغز كبير حول ظهور فريق ليفربول الذي ينافس على اللقب، بهذا المستوى الضعيف في ديربي ميرسيسايد”.

وتابع أبو تريكة: “هناك أخطاء كثيرة فضلًا عن إضاعة الفرص، هدف برانثوايت الأول كان مميزًا والكرات الثابتة كانت سلاح إيفرتون، أما ليفربول فقد خسر لقب الدوري الإنجليزي بنسبة 90%”.

وختم نجم منتخب مصر السابق، قائلًا: “هذا ختام لا يليق بفترة يورجن كلوب مع فريق ليفربول”.

وتوقف رصيد ليفربول، عند 74 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن آرسنال متصدر الجدول وبـنقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف حاليًا.