نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

وكانت مباراة الذهاب بين مازيمبي والأهلي والتي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي

يلتقى المارد الأحمر مع ضيفه الكونغولي، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مازيمبي

حراسة المرمي: مصطفيث شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.