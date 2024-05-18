نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الترجي أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الترجي التونسي، منافسه فريق الاهلي المصري، اليوم السبت 18 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



الأهلي ضد الترجي



وقد أطاح فريق الترجي التونسي بنظيره صن داونز من دور نصف النهائي، بينما تأهل فريق الأهلي على حساب مازيمبي الكونغولي.



تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تشكيل الترجي المتوقع



ويأتي تشكيل فريق الترجي التونسي كالتالي:-

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن على، توغاي، ياسين مرياح، محمد امين بن حميدة.

الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، حسام تقا.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريغو سيلفا.

