عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف
الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس
الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - رضا سليم
الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبو علي.