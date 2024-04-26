نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وكان ريال مدريد قد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والثلاثين من الليجا بينما تعادل ريال سوسيداد مع خيتافي بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 81 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.



موقف ريال مدريد وريال سوسيداد في جدول الدوري الإسباني



احتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مباريات.



في حين احتل ريال سوسيداد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.



موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على إستاد أنوينا معقل ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 1 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجر وميندي.

الوسط: كروس، كامافينجا وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام ورودريجو.