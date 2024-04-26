الرياضة

جمال العاصي: المقارنة بين عبد الحفيظ وخالد بيبو مختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي يتعرض للظلم خلال توليه منصبه الحالي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

جمال العاصي: المقارنة بين عبد الحفيظ وخالد بيبو مختلفة

وقال جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن المقارنة بين سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو في منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي مقارنة مختلقة من جانب البعض لأهداف وأغراض معينة ".

وتابع: "خالد بيبو يقوم بدوره على أكمل وجه حاليا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومن الظلم مقارنته مع سيد عبد الحفيظ ".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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