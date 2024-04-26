نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متخطيًا ليفربول وتشيلسي.. نيوكاسل يُنافس عمالقة الدوري على الصفقة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل الصفقة التي يخطط لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من منافسيه في البريمييرليج الفترة القادمة.

وتتنافس أندية الدوري الإنجليزي ويأتي على رأسهم كل من نادي ليفربول وأرسنال وتشيلسي من أجل التعاقد مع صفقة المكابيس لتعزيز صفوفهم.

صفقة نيوكاسل الجديدة

وبحسب المعلومات الواردة فيخطط الفريق الأول لكرة القدم بقيادة إيدي هاو، مدرب الفريق للتعاقد مع عثمان ديوماندي، جوهرة نادي سبورتنج لشبونة خلال الميركاتو المُقبل.

ويرى نيوكاسل أن وجود عثمان في صفوف الفريق سيعزز منه للغاية وسيزيد من فرصه في المنافسات القادمة من خلال الحفاظ على صفوفه لتأمين مقعده في المسابقات الأوروبية المقبلة عقب ضم نجوم جديدة للفريق يأتي على رأسهم عثمان.

ويرغب نادي نيوكاسل القيام بعدد من المحاولات المكثفة مع إدارة سبورتنج للوصول إلى التفاصيل النهائية بشأن الحصول على خدمات اللاعب الفترة القادمة.

ويمتلك ديوماندي شرطًا جزائيًا مع نادي سبورتينج لشبونة تصل قيمته إلى 80 مليون يورو وهو ما يجعل العديد من الأندية تبتعد عن طريقه بسبب المبلغ الضخم الموجود في عقده.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمسون نقطة من خلال ثلاثة وثلاثين جولة مرت في البريمييرليج.

