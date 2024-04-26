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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ملف المغربي خالد بوطيب يعتبر "كارثة كبيرة" داخل الزمالك بعد العقوبة المفروضة من جانب الفيفا والمحكمة الرياضية، مشيرًا إلى أنه يجب تفادي تلك الأخطاء مستقبلًا، وضرورة انتقاء الصفقات بشكل جيد، وأن يكون هناك حرص على وجود لاعبين تحقق الإضافة الفنية بعيدًا عن المصالح والوكلاء.

طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أريد أن يتم ارتكاب الأخطاء الخاصة بالتعاقدات مجددًا، وصفقة خالد بوطيب كلفت نادي الزمالك 5 مليون يورو، وعقد زيزو في البرتغال كان 12 ألف دولار شهريًا".

وأضاف: "تعاقد الزمالك مع بوطيب بمبالغ طائلة، بينما قام بضم زيزو مقابل 250 الف دولار، تم التعاقد مع المهاجم المغربي مقابل مليون و900 الف دولار.. لا أعرف من يقوم باختيار اللاعبين في الأندية".

وأتم: "أثق كثيرا في لاعبي الزمالك ولا بد أن يثقوا في أنفسهم من أجل تخطي دريمز الغاني".

