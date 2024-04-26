موعد مباراة الترجي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي قد جمعت بين فريقي الترجي وصن داونز على ملعب "رادس"، انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الترجي وصن داونز اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الترجي ضد صن داونز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.