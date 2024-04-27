نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تواجه نايل.. تأجيل 3 مباريات لـ الأهلي بعد التأهل لنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه الكونغولي فريق مازيمبي، ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف دون رد.

وحسم الأهلي بهذه النتيجة تأهله إلى المباراة النهائية لمواجهة نظيره الترجي التونسي.

- تأجيل مباريات الأهلي

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل 3 مباريات للقلعة الحمراء في بطولة دوري NILE، لتعارضها مع مواعيد خوض المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المواجهات المؤجلة للأهلي ضد كل من المقاولون العرب، وسموحة، وزد، التي كانت مقررة في مايو.

ويخوض النادي الأهلي مواجهة الذهاب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الثامن عشر من شهر مايو القادم، على ملعب رادس، على أن تكون مواجهة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

