الرياضة

أمير هشام: وسام أبو علي وراء إصابة عبدالمنعم ونظر إلى موضع الضربة بشكل عفوي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم ، هو من تسبب في إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، دون قصد عقب الهدف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بشكل عفوي نظر إلى مكان الضربة وهو ما التقطته الكاميرات".

واضاف أمير هشام: "عبدالمنعم من اللاعبين أصحاب الخلق ولا يهدف لأي غرض غير أخلاقي، ولكن ما حدث هو أن اللاعب شعر ببعض الألم ونظر إليها بشكل غير تلقائي".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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