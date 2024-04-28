نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: وسام أبو علي وراء إصابة عبدالمنعم ونظر إلى موضع الضربة بشكل عفوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، هو من تسبب في إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، دون قصد عقب الهدف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بشكل عفوي نظر إلى مكان الضربة وهو ما التقطته الكاميرات".

واضاف أمير هشام: "عبدالمنعم من اللاعبين أصحاب الخلق ولا يهدف لأي غرض غير أخلاقي، ولكن ما حدث هو أن اللاعب شعر ببعض الألم ونظر إليها بشكل غير تلقائي".