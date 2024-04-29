التعادل يخيم على لقاء بيتيس وإشبيلية

التعادل يخيم على لقاء بيتيس وإشبيليةخيم التعادل الإيجابي 1-1 على ديربي الأندلس الذي حل فيه إشبيلية ضيفاً على ريال بيتيس، يوم الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

سجل إيسكو هدف بيتيس في الدقيقة 38 من ركلة جزاء فيما عادل كيكي سالاس لإشبيلية (56).

ورفع بيتيس رصيده إلى (49) نقطة في المركز السابع مقتربا من المقعد المؤهل للدوري الأوروبي للموسم المقبل (2024 - 2025)، مقابل (38) نقطة لإشبيلية في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، تعادل قادش مع ريال مايوركا بهدف لمثله ليرفع مايوركا رصيده إلى (32) نقطة في المركز السادس عشر مبتعدا عن مراكز الهبوط، مقابل (31) نقطة لقادش في المركز السابع عشر.

كما فاز فياريال على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى (45) نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رايو فايكانو في المركز الخامس عشر برصيد (34) نقطة.

وتغلب غرناطة على ضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى (21) نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما توقف أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد (39) نقطة.

وتختتم مباريات الجولة اليوم الإثنين، حيث يستقبل برشلونة فريق فالنسيا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد (84) نقطة، بفارق (13) نقطة عن جيرونا الثاني و(14) نقطة عن برشلونة الثالث.