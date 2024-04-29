نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في "غرف" الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات لاعبي الأهلي، أزمة كبرى داخل الفريق، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أزمة السولية والشحات

وفاجأ السولية الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، برد فعل غريب، عقب تغييره في الشوط الثاني من مباراة مازيمبي ونزول إمام عاشور إلى أرضية الميدان بدلا منه.

غضب السولية والشحات

وظهرت علامات غضب على وجه عمرو السولية، لحظة تغييره في الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومازيمبي والدفع بإمام عاشور، ما استدعى تدخل خالد بيبو مدير الكرة في الواقعة، التي خلفها تصرف غريب آخر من قبل حسين الشحات الذي اعترض على عدم الدفع به في المباراة.

من جانبه أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، وجود غضب شديد داخل النادي الأهلي، تجاه عمرو السولية وحسين الشحات ثنائي الفريق، بعد تصرفهما أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى توقيع عقوبة بقيمة 100 ألف جنيه على اللاعبين.

وأوضح أمير هشام أنه تم معاقبة حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب غضبه على عدم مشاركته في المباراة وإلقاء القميص الخاص به، رغم عودته مؤخرًا من الإصابة، مختتما: "بعد نهاية المباراة دخل حسين الشحات غرفة الملابس في حالة غضب شديد، قبل دخول السويسري مارسيل كولر المدير الفني، إلى غرف الملابس عقب المباراة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 20 ةمن مسابقة الدوري الممتاز.