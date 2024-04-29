نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاهتمام السويسري مارسيل كولر، الذي استقر على الدفع به أساسيا، في مباراة الأربعاء المقبل، أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يستقر على كهربا

واسقر مارسيل كولر، على الدفع باللاعب محمود كهربا أساسيا في مباراة الإسماعيلى بالدوري، في ظل رغبة السويسري بالاستفادة من قدرات كهربا وإراحة النجم الفلسطينى وسام أبو علي الذى شارك أساسيًا فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري أبطال إفريقيا، وتألق بشكل كبير.

إراحة وسام والدفع بكهربا

ويرغب كولر في إراحة وسام الذي تعرض لجرح سطحى فى الركبة، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، والتي شهدت تألق اللاعب وتسجيله هدفا مميزا شارك خلاله في الصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة العشرين ببطولة الدوري المصري، فى تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل، على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الأهلي

يدخل الأهلى المباراة برصيد 21 نقطة جمعها بـ11 مباراة حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر بمباراتين أمام البنك الأهلي والزمالك في آخر ظهور له ببطولة الدوري، محتلا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الإسماعيلي

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ13 برصيد 19 نقطة جمعها من 19 مباراة حقق خلالها الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى.