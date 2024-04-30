نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف

وشهدت مباراة ليفربول الماضية أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي دخول محمد صلاح في خلاف حاد مع المدرب يورجن كلوب عند دخوله بديلا في اللقاء.

وبحسب الصحفي الموثوق ديفيد أورنستن فإن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف نادي ليفربول في الميركاتو القادم وسوف يبقى في الموسم المقبل.

وانتشرت الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة حول رحيل صلاح عن صفوف الريدز خاصة بعد خلافه مع الألماني يورجن كلوب.

الجدير بالذكر أن عقد الدولي المصري محمد صلاح ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف العام القادم.

