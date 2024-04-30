عاجل...تشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ في ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز أرينا"، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، في قائمة الفريق الملكي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ.

قائمة ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد امام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.