نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة سارة" نجم الأهلي يعود أمام الإسماعيلي في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر إلى قائمة الفريق في مباراة الغد أمام الإسماعيلي.

وكان مروان عطية قد تغيب عن الأهلي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وتعافى مروان عطية بشكل كامل من الإصابة التي عانى منها خلال مباراة زد بالدوري الممتاز وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات مجددًا.

ويلتقي الأهلي غدًا الأربعاء نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

