نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخسارة من الهلال.. موعد مباراة الاتحاد المقبلة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم السعودية مباراة الاتحاد وأبها في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر فريق الاتحاد أمام الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وأبها يوم الجمعة 3 مايو 2024 على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل أبها وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

وخسر الاتحاد من الشباب في الجولة الماضية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف كما خسر أبها من الأخدود برباعية نظيفة في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل أبها المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.