بروسيا دورتموند يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بروسيا دورتموند الألماني، على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث انطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العريية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الفريق الألماني

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب نيكلاس فولكروج، مهاجم فريق بروسيا دورتموند، الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هوميلس، شلوتيربيك، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، جادون سانشو، كريم أديمي.

