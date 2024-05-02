نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: كروس سيبقى في مدريد.. ماركا: على مبابي أن يعود بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 2-5-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

- لاجازيتا ديلو سبورت:



هذه النجوم تساوي الذهب

الانتر سيحصل على 250 مليون بعد الفوز بالسكوديتو

زيرزيكي بين اليوفي والميلان

هذه الكأس لنا روما واتالانتا

الاحمر يريد نيوي

سينر الاقوى بين الجميع

ماركا:

قم بالاحماء سيبليس

الكاراز يتخلى عن عرش مدريد

​دورتموند​1-0 باريس

على مبابي ان يعود بقوة

نيوي غادر رد بل والفيراري تريده

عملية التجديد توقفت حاليا"

- آس:



كروس سيبقى

مبابي يصطدم بالحائط الاصفر

تجربة روما ضرورية لنادال

خروج مدوي لالكاراز

ريال مدريد ينتصر في كرة السلة

نيوي يغادر رد بل في اوائل 2025 واستون مارتن تنتظره