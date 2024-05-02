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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: كروس سيبقى في مدريد.. ماركا: على مبابي أن يعود بقوة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 2-5-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
- لاجازيتا ديلو سبورت:
هذه النجوم تساوي الذهب
الانتر سيحصل على 250 مليون بعد الفوز بالسكوديتو
زيرزيكي بين اليوفي والميلان
هذه الكأس لنا روما واتالانتا
الاحمر يريد نيوي
سينر الاقوى بين الجميع
ماركا:
قم بالاحماء سيبليس
الكاراز يتخلى عن عرش مدريد
دورتموند1-0 باريس
على مبابي ان يعود بقوة
نيوي غادر رد بل والفيراري تريده
عملية التجديد توقفت حاليا"
- آس:
كروس سيبقى
مبابي يصطدم بالحائط الاصفر
تجربة روما ضرورية لنادال
خروج مدوي لالكاراز
ريال مدريد ينتصر في كرة السلة
نيوي يغادر رد بل في اوائل 2025 واستون مارتن تنتظره