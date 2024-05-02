الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: كروس سيبقى في مدريد.. ماركا: على مبابي أن يعود بقوة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: كروس سيبقى في مدريد.. ماركا: على مبابي أن يعود بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 2-5-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
- لاجازيتا ديلو سبورت:

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هذه النجوم تساوي الذهب
الانتر سيحصل على 250 مليون بعد الفوز بالسكوديتو
زيرزيكي بين اليوفي والميلان
هذه الكأس لنا روما واتالانتا
الاحمر يريد نيوي
سينر الاقوى بين الجميع

 ماركا:

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قم بالاحماء سيبليس
الكاراز يتخلى عن عرش مدريد
​دورتموند​1-0 باريس
على مبابي ان يعود بقوة
نيوي غادر رد بل والفيراري تريده
عملية التجديد توقفت حاليا"

- آس:

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كروس سيبقى
مبابي يصطدم بالحائط الاصفر
تجربة روما ضرورية لنادال
خروج مدوي لالكاراز
ريال مدريد ينتصر في كرة السلة
نيوي يغادر رد بل في اوائل 2025 واستون مارتن تنتظره

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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