نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ100 مليون يورو.. بايرن ميونخ يزاحم برشلونة على صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل بايرن ميونخ الألماني، في منافسة قوية مع برشلونة على حسم صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم برناردو سيلفا

وحسب راديو “راك” الكتالوني فأن نادي بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي بايرن ميونخ على استعداد لتقديم عرضٍ كبير بعقد طويل ومشروع مهم من أجل إقناع برناردو سيلفا بالقدوم لصفوف الفريق الألماني.

السيتي رفض عرضًا من باريس بشأن سيلفا

يريد برناردو سيلفا، القدوم إلى برشلونة لأنه يحب المدينة والنادي كما أن زوجة أخيه بالإضافة إلى بعض أفراد عائلته تعيش هناك أيضًا.

وذكر المصدر أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من أجل ضم سيلفا، ولكن إدارة مانشستر سيتي رفضت.