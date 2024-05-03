نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تؤثر مراكز المدربين على اختيار "تكتيك" اللعب في كرة القدم؟.. 6 نماذج يعرفهم الجمهور المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختلف "تكتيك" اللعب من مدرب إلى آخر في عالم كرة القدم، حيث يميل بعض المدربين إلى الفكر الهجومي بشكل كبير، فيما يعتمد آخرين على الأسلوب الدفاعي، بينما يتأثر بعض المدربين بالمراكز الذين كانوا يشغلونها خلال مسيرتهم الكروية ويرفضون الخروج من عباءة مراكزهم في الملاعب.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير بعض المدربين المعروفين للجماهير المصرية والذين تأثروا بشكل كبير بمراكزهم داخل المستطيل الأخضر في اختيار "تكتيك" اللعب المناسب لهم بعدما أصبحوا مدربين:-

حسام حسن

يعد واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية وواحد من أعظم الهدافين العرب والأفارقة، يعتبر واحد من أنصار المدرسة الهجومية في التدريب بحكم مركزه في الملعب، حيث يرفع شعار "الهجوم خير وسيلة للدفاع" ونجح مدرب منتخب مصر الحالي في تحقيق العديد من الانتصارات الانجازات في مشواره التدريبي معتمدًا على الفكر الهجومي الذي يجده الأسلوب الأنجح في إدارته للمباريات والذي يستطيع من خلاله تحقيق النجاحات.

حسام حسن

هيكتور كوبر

يعد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق أحد أنصار المدرسة الدفاعية في التدريب، وذلك بحكم أنه كان يلعب في خط الدفاع خلال مشواره الكروي، ورغم الانتقادات التي تعرض لها خلال قيادة الفراعنة بسبب تحفظه الدفاعي بشكل مبالغ فيه خلال مباريات عديدة، لكنه استطاع قيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2018 والحصول على وصافة كأس أمم إفريقيا 2017.

كوبر

حسن شحاتة

مدرب منتخب مصر التاريخي وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، حسن شحاتة الطابع الهجومي له فرض نفسه على فكره وطريقه لعبه بعد جلوسه على مقعد المدير الفني حيث كان يفضل شحاتة الأسلوب الهجومي خلال تجاربه التدريبية العديدة وخاصة خلال فترة قيادة منتخب الفراعنة والتي استطاع خلالها التتويج بـ3 ألقاب ببطولة كأس أمم إفريقيا في انجاز صعب تكراره في عالم الساحرة المستديرة.

حسن شحاتة

طارق العشري

يعد طارق العشري والذي كان يشغل مركز المدافع في مسيرته الكروية من أصحاب الفكر الدفاعي في عالم التدريب بكرة القدم حيث اعتمد على التأمين الدفاعي بشكل كامل مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة خلال تدريب العديد من الأندية ونجح في فرض شخصيته في عالم التدريب واستطاع أن يكون ندًا قويًا لكبار الأندية في الكرة المصرية الأهلي والزمالك وأحرجهم في الكثير من المباريات وحقق العديد من النجاحات والتي جعلته ضمن أفضل المدربين المصريين في السنوات الماضية.

طارق العشري

باتريس كارتيرون

مدرب الأهلي والزمالك السابق واحد من أصحاب المدرسة الدفاعية في كرة القدم بحكم أنه كان يشغل مركز المدافع في مسيرته الكروية ورغم اعتماده على الأسلوب الدفاعي لكنه حقق بعض النجاحات خلال قيادته لفريقي الأهلي والزمالك ومن قبلهم نادي وادي دجلة كما أنه قاد العديد من الأندية العربية في الفترة الماضية منهم الرجاء المغربي والتعاون والإتفاق السعوديين.

كارتيرون

مارسيل كولر

كان يشغل مدرب الأهلي الحالي السويسري مارسيل كولر مركز خط الوسط في مشواره بالملاعب، ولذا حرص على الاهتمام بهذا المركز خلال قيادته للفريق الأهلاوي حيث اعتمد على 3 لاعبين في خط الوسط وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة رغم توالي العديد من المدربين على قيادة الفريق الأحمر، ونجح كولر في تحقيق العديد من البطولات في الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر.

كولر



