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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في تشكيل الفريق، خصوصا في ظل عدم اعتماده على مهاجم صريح، مشيرا إلى أن مشاركة سامسون اكينولا في اللقاء ساهمت في تعديل الأمور نسبيًا.

الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعرف سر استبعاد محمد شحاتة من المباريات، والإصرار على مشاركة مصطفى شلبي، والذي تعرض للإصابة وغادر اللقاء، وهناك تغييرات غريبة فهل الدفع بلاعب في الدقيقة 89 سيكون له مردود فني".

وأضاف: "السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي مع زياد كمال ومحمد شحاتة عناصر جيدة، والقدر انقذ الزمالك بعدما خرج مصطفى شلبي ومصطفى الزناري وشارك سامسون وحسام عبدالمجيد، ودفاع الزمالك فيه عدة مشاكل، ولا يوجد بدلاء لـ عمر جابر أو فتوح".

وواصل: "جوميز لن يستطيع ملاقاة نهضة بركان بالمجموعة الحالية في خط الوسط، خصوصا لقاء الذهاب في المغرب، واتوجه بالسؤال له ما دام انت دائم الاشادة بـ سامسون، فلماذا لم يشارك أساسيًا في لقاء اليوم، وتم الدفع به كلاعب بديل، ورغم إنه لا يعاني من الاجهاد مطلقا".

وأكمل: "طارق مصطفى مدرب البنك عليه توجيه اللوم لمدافع فريقه، لأنه أهدى الزمالك ركلة جزاء، وهي صحيحة، وكذلك أسامة فيصل قام بالتمثيل وحصل على البطاقة الحمراء، والتحكيم كان جيدا بدليل عدم احتساب هدف للزمالك، والبنك الأهلي لم يتعرض للظلم مطلقا".

وزاد: "أوباما قصر في حق نفسه، وكان لا بد أن يصنع لنفسه تاريخًا أفضل من ذلك بكثير، والتجديد له أو لأي لاعب آخر من المنطقي أن يتم مناقشته بعد نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ووجود أكثر من لاعب في وسط الملعب مثل ناصر وحمدي وعبدالله السعيد، جعل هناك هدوء في التعامل مع ملف تجديد عقد أوباما، ومحمود علاء عقده ينتهي مثل محمد صبحي ولم يتم التفاوض معه مطلقا، ومن المستحيل انتقال شريف إكرامي لنادي الزمالك في ظل تقدمه بالسن وعدم مشاركته مع بيراميدز".

وأكد: "الواضح أن كولر اتخذ القرار بشأن محمد الشناوي، وأنه لن يعتمد عليه في نهائي إفريقيا، خصوصا مع جاهزية مصطفى شوبير وتألقه، والنتائج دائمًا هي التي تحكم الاختيارات، ما دام الأهلي يحقق الفوز فلن يتحدث أحد عن مشاركة أي لاعب أو استبعاد آخر".

وختم: "إمام عاشور لاعب جيد وصنع الفارق كثيرا مع الأهلي، وأي هدف يُسجله يجعل جماهير الزمالك حزينة بسبب التفريط فيه، وهو اللاعب الأفضل في الوسط وبجواره مروان عطية وأكرم توفيق الأفضل لخط الوسط حاليا".

