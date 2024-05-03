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أحمد جودة - القاهرة -

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن كواليس عمل حسام حسن مدرب المنتخب الوطني ومدى تواصله مع لاعبي المنتخب.

حسام حسن على تواصل مع لاعبي المنتخب بالكامل؟ رئيس اتحاد الكرة يكشف مفاجأة

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد عبر برنامج الهداف والذي يقدمه المحلل أحمد عبد الباسط في قناة CBC الفضائية.

وقال جمال: "حسام حسن على تواصل مع لاعبي المنتخب بشكلٍ دائم، وندعمه بكل قوة".

يوجد تنسيق كامل بين جهاز المنتخب ورابطة الأندية

وتابع: " يوجد تنسيق كامل بين جهاز المنتخب ورابطة الأندية، وسيتم تنفيذ كافة طلبات حسام حسن في المعسكر القادم".

واختتم: "أتمنى وقوف الجميع خلف جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن".