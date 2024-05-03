نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. هل يشارك الشناوي أساسيا أمام الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، على عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الأشهر الأخيرة في الكتف.

وتخوض كتيبة كولر، مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، بملعب رادس.

- مصير الشناوي في مباريات الأهلي

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة ام بي سي مصر:" الشناوي عاد من إصابته الطويلة في الكتف ليتعوض إلى إصابة جديدة في السمانة".

وتابع:" الشناوي سوف يشارك في التدريبات غدا، ثم سيكون حارس مرمى الأهلي في مواجهتي الجونة والإتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز".

واختتم:" لم يتم حسم هوية حارس الأهلي في مباراة الترجي القادمة، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل تألق مصطفى شوبير الكبير".

