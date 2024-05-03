الرياضة

أهلي أم زمالك؟.. الاتحاد السكندري يفجر كبرى المفاجأت عن رحيل مابولولو

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أحمد جودة - القاهرة - تنهال العروض الخارجية على النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو، هداف نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للرحيل عن صفوف زعيم الثغر بعد تألق اللاعب بشكل لافت.

- الاتحاد يحسم مصير مابولولو

وأكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" مابولولو مهاجم قوي جدا ونتمنى أن نحقق سويا إنجاز هذا الموسم".

وتابع: "هدفنا هو إنهاء الموسم في ترتيب أمامي، ومابولولو حصد لقب هداف الدوري الموسم الماضي من الجميع، أتمنى له دائما التوفيق".

وواصل:" مابولولو يمتلك عروضا كثيرا للرحيل عن صفوف الاتحاد ولكن جميعها خارج مصر وسنحسم مصير هذه العروض نهاية الموسم".

وأختتم:" مابولولو لم يتلقى أي مفاوضات أو عروض داخل الدوري المصري نهائيا".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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