نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي أم زمالك؟.. الاتحاد السكندري يفجر كبرى المفاجأت عن رحيل مابولولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنهال العروض الخارجية على النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو، هداف نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للرحيل عن صفوف زعيم الثغر بعد تألق اللاعب بشكل لافت.

- الاتحاد يحسم مصير مابولولو

وأكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" مابولولو مهاجم قوي جدا ونتمنى أن نحقق سويا إنجاز هذا الموسم".

وتابع: "هدفنا هو إنهاء الموسم في ترتيب أمامي، ومابولولو حصد لقب هداف الدوري الموسم الماضي من الجميع، أتمنى له دائما التوفيق".

وواصل:" مابولولو يمتلك عروضا كثيرا للرحيل عن صفوف الاتحاد ولكن جميعها خارج مصر وسنحسم مصير هذه العروض نهاية الموسم".

وأختتم:" مابولولو لم يتلقى أي مفاوضات أو عروض داخل الدوري المصري نهائيا".

