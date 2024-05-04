نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي بتعليق مدحت شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق أبها بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد وأبها

وسدد جريجورز ضربة جزاء ليعلن عن الهدف الأول في الدقيقة 57 لأبها وعاد جوتا بالتعادل في الدقيقة 64.

وسجل حسن العلي سريعا الهدف الثاني في الدقيقة 69 وسجل فابيان الثالث لأبها في الدقيقة 73 وانتهت المباراة 3/1.