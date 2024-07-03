نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: بعض المسئولين كأنهم يقولون لبيراميدز "اوعى تفكر تنافس على الدوري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن بيراميدز يحاول المنافسة بشرف على بطولة الدوري العام هذا الموسم.

ميدو ينتقد مسؤولي الكرة في مصر

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد تصريحات ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية بشأن بيان بيراميدز".

وأضاف: "اعتبر أن تصريحات ثروت سويلم ضغط وإرهاب على بيراميدز، أثناء المنافسة القوية على الدوري، وهي محاولة لإخافة مسئولي بيراميدز".

وتابع: "كأنهم يقولون اوعى تفكر تنافس على الدوري، هتشوف الويل، هتهمك انك بتاع فلوس، وهتهمك انك مصلحجي.. انت فاكر نفسك مين يا بيراميدز؟ انت ولا حاجة".

وأكمل: "بعض المسئولين عن ملف الكرة في مصر لا يريدون أن يكون بيراميدز مثل أي فريق يحاول منافسة الأهلي والزمالك على الدوري، عيب أن تصدر هذه التصريحات من مسئولين".

وتابع: "فريق بيراميدز يحاول أن ينافس منافسة شريفة.. ايه الإرهاب ده؟ هي دي الكرة؟ أي حد يفكر يبقى جامد وينافس يتعرض لهذه الحرب؟".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "من المفترض أن نخلق مناخًا صحيًا للمستثمرين الأجانب، لكن بدلًا من أن نفعل ذلك نعمل على تطفيشهم، بيراميدز يتعرض لحملة شرسة، وأخرها تصريحات أحد المسئولين في رابطة الأندية".