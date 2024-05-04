نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يبلغ الأهلي بقراره النهائي بشأن عودة محمد شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير عودة مهاجم الفريق السابق ونادي الخليج السعودي حاليا، محمد شريف، من العودة من جديد إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كولر في تدعيم خط هجوم المارد الأحمر، في ظل اقتراب الفرنسي أنتوني موديست من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي القادم، بعد ظهوره بمستوى فني متواضع.

- موقف الأهلي من عودة شريف

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" محمد شريف ضمن اهتمامات بيراميدز والزمالك ولكن اللاعب يضع دائما الأولوية حال عودته إلى مصر تكون داخل صفوف النادي الأهلي".

وتابع:" كولر لا يمانع عودة محمد شريف إلى الأهلي، خاصة وأن اللاعب هو من طلب خوض تجربة الاحتراف في الخليج ولم تكن رغبة المدرب".

وأختتم:" المراحل القادمة سوف توضح الكثير في ملف عودة محمد شريف إلى مصر".

