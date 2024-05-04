نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وقادش وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وقادش يوم السبت 4 مايو 2024 على إستاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 3 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



وكان ريال مدريد قد فاز على ريال سوسيداد بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا بينما تعادل قادش مع ريال مايوركا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 84 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل قادش المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.



موقف ريال مدريد وقادش في جدول الدوري الإسباني



احتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مباريات.



في حين احتل قادش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباراة وتعادل في 12 مباريات وخسر 16 مباراة.



ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسليو – روديجو جوس

