نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لآرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بورنموث ظهر اليوم السبت 4-5-2024 على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليج.



موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال وبورنموث اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



تُنقل مباراة آرسنال ضد بورنموث ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

