نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقاء أطفيح وهبوط صول لدوري القسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن بقاء فريق أطفيح بعد فوزه على فريق ابو النمرس بهدفين مقابل هدف .



- وهبط فريق صول لدوري القسم الرابع بعد هزيمته أمام فريق حلوان العام بسداسية مقابل هدفين.

- فوز فريق دياموند والصاعد لدوري القسم الثاني بقيادة عمرو الدالي على فريق منشية ناصر بخماسية مقابل هدفين.



- فوز فريق بشتيل على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين.



- تعادل فريق المعادي واليخت مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.



- فوز فريق حدائق الاهرام فريق اسمنت حلوان.



- فوز فريق الصيد على فريق اورانج للانسحاب لعدم حضور سيارة الإسعاف

ترتيب المجموعة

1- دياموند 65نقطة

2- الإعلاميين 54 نقطة

3- المعادي واليخت 46 نقطة

4- اورانج 43 نقطة

5- بشتيل 43 نقطة

6-حلوان العام 39نقطة

7- الصيد 34 نقطة

8- حدائق الاهرام 34 نقطة

9- منشية ناصر 32 نقطة

10- ابو النمرس 32نقطة

11- كاسكادا 27نقطة

12- اطفيح 27 نقطة

13- صول 21 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط