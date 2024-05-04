نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقاء أطفيح وهبوط صول لدوري القسم الرابع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن بقاء فريق أطفيح بعد فوزه على فريق ابو النمرس بهدفين مقابل هدف .
- وهبط فريق صول لدوري القسم الرابع بعد هزيمته أمام فريق حلوان العام بسداسية مقابل هدفين.
- فوز فريق دياموند والصاعد لدوري القسم الثاني بقيادة عمرو الدالي على فريق منشية ناصر بخماسية مقابل هدفين.
- فوز فريق بشتيل على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين.
- تعادل فريق المعادي واليخت مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.
- فوز فريق حدائق الاهرام فريق اسمنت حلوان.
- فوز فريق الصيد على فريق اورانج للانسحاب لعدم حضور سيارة الإسعاف
ترتيب المجموعة
1- دياموند 65نقطة
2- الإعلاميين 54 نقطة
3- المعادي واليخت 46 نقطة
4- اورانج 43 نقطة
5- بشتيل 43 نقطة
6-حلوان العام 39نقطة
7- الصيد 34 نقطة
8- حدائق الاهرام 34 نقطة
9- منشية ناصر 32 نقطة
10- ابو النمرس 32نقطة
11- كاسكادا 27نقطة
12- اطفيح 27 نقطة
13- صول 21 نقطة
14- اسمنت حلوان 3 نقاط