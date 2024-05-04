الرياضة

بقاء أطفيح وهبوط صول لدوري القسم الرابع

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة  الاخيرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن بقاء فريق أطفيح بعد فوزه على فريق ابو النمرس  بهدفين مقابل هدف  .


- وهبط فريق صول لدوري القسم الرابع  بعد هزيمته أمام  فريق حلوان العام بسداسية مقابل هدفين. 

-  فوز فريق دياموند  والصاعد لدوري القسم الثاني بقيادة عمرو الدالي  على فريق منشية ناصر بخماسية مقابل هدفين.


-   فوز فريق بشتيل على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين.


- تعادل فريق المعادي واليخت مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.


-  فوز فريق حدائق الاهرام فريق اسمنت حلوان.


- فوز فريق الصيد على فريق اورانج للانسحاب لعدم حضور سيارة الإسعاف

ترتيب المجموعة 
1- دياموند 65نقطة 
2- الإعلاميين 54 نقطة 
3- المعادي واليخت 46 نقطة 
4- اورانج 43 نقطة 
5- بشتيل 43 نقطة 
6-حلوان العام 39نقطة
7- الصيد 34 نقطة 
8- حدائق الاهرام 34 نقطة 
9- منشية ناصر 32 نقطة 
10- ابو النمرس 32نقطة 
11- كاسكادا 27نقطة 
12- اطفيح 27 نقطة 
13- صول 21 نقطة 
14- اسمنت حلوان 3 نقاط

مريم الجابري

مريم الجابري

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