نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز كبير أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

افتتح إرلينج هالاند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، نفذها هالاند بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35، بعد عرضية من رودري من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها هالاند برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، أحرز إرلينج هالاند الهدف الثالث لصالح السيتيزن عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص هوانج هي تشان الفارق لصالح فريقه وولفرهامبتون في الدقيقة 53، بعد عرضية من هوجو بوينو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها تشان بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعاد إرلينج هالاند في الدقيقة 54 ليسجل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي، بعد تمريرة طولية من فيل فودين إلى هالاند الذي استقبلها بقدمه اليسرى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الرابع لصالح كتيبة بيب جوارديولا في الدقيقة 85، بعد تمريرة من رودري إلى زميله ألفاريز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.