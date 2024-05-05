نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام كريستيانو رونالدو.. النصر يكتسح الوحدة بسداسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الوحدة بسداسية نظيفة في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والوحدة

وبدأت أحداث مباراة النصر والوحدة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 5 وعاد بالهدف الثاني في الدقيقة 13 صنعه له بروزوفيتش وأحرز أوتافيو الهدف الثالث في الدقيقة 18 صنع ساديو ماني وعاد ساديو ماني بالهدف الرابع صنعه له أوتافيو في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 4/0 وبدأ الشوط الثاني وسجل رونالدو الهدف الخامس في الدقيقة 52 وجاء السادس بقدم محمد فتيل في الدقيقة 88 وانتهت المباراة 6/0.

ترتيب النصر والوحدة

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 74 نقطة بعد تحقيق 24 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما يأتي نظيره الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة حيث فاز خلال 9 وتعادل بخمسة وهزم بستة عشر.