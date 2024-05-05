نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رونالدو الاستثنائي".. 66 "هاتريك" مع منتخب البرتغال و4 أندية خلال مسيرته الكروية (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، بعدما سجل "هاتريك" وقاد فريقه للفوز على نظيره الوحدة بسداسية نظيفة مساء السبت.

افتتح رونالدو أهداف النصر في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ من الحارس منير المحمدي في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة ثم سددها لتمر داخل الشباك.

وأضاف اللاعب البرتغالي هدفه بالدقيقة 13، وسجل أوتافيو إيدميلسون الهدف الثالث لـ النصر في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الرابع لـ النصر في الدقيقة 45، لينهي العالمي الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة.

وعاد رونالدو للتهديف مرة أخرى بتسجيل الهدف الخامس لـ النصر والثالث له في المباراة في الدقيقة 52، واختتم محمد آل فتيل سادس أهدف النصر بالدقيقة 88 من عمر المبارة.

66 "هاتريك" في مسيرة رونالدو الكروية

يعد هذا الهاتريك رقم 66 في مسيرة رونالدو الكروية مع الأندية التي لعب لها، بينما الثلاثية رقم 5 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين والهاتريك السادس بقميص فريقه الحالي النصر السعودي.

وجاءت الـ66 "هاتريك" التي سجلها رونالدو على النحو التالي:

44 هاتريك مع ريال مدريد

10 هاتريك مع منتخب البرتغال

6 هاتريك مع النصر

3 هاتريك مع يوفنتوس

3 هاتريك مع مانشستر يونايتد

كما أصبح صاحب الـ39 عامًا، أكثر لاعب مساهمة في تاريخ الدوري السعودي بمجموع 42 هدفًا في 27 مباراة، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، خلف فريق الهلال المتصدر برصيد 83 نقطة.