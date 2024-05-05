نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف خضر: حققنا فوز مهم أمام فاركو.. وجماهير الدراويش تساندنا بشكل كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أشرف خضر، نجم النادي الإسماعيلي السابق عن سعادته بالفوز في مباراة اليوم أمام فاركو بثنائية خلال مواجهات الدوري المحلي.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا هاما بهدفين دون رد على فريق فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "فوز اليوم هو نتاج لمجهود كبير من اللاعبين ومجلس الإدارة والمدير الفني، ونحمد ربنا على المكسب والـ 3 نقاط".

وتابع: "هناك لاعبين مواليد 2006 شاركوا مع الإسماعيلي خلال مباريات الدوري الماضية، والفريق قادم من فترة صعبة خلال المواسم الماضية، ولكن الحال تحسن بشكل كبير في الموسم الحالي، مقارنة بالخمس مواسم السابقة".

وأكمل: "جمهور الإسماعيلي يساندنا ويعلمون حجم الجهد المبذول، وكنا نستحق نقاط أكثر من ذلك، ولكن الحمد لله على النتائج".

وأضاف: "لم نشعر بأي قلق على الفريق خلال الفترة القادمة، اللاعبين يقدمون مباريات جيدة، وقد يحدث سوء توفيق ولكننا سنتجاوز تلك المرحلة".

وأتم: "عبد الرحمن مجدي لاعب كبير وكان يحمل عبء كبير بمفرده، ولكن بعد تواجد لاعبين كبار بجواره وبمساندة إيهاب جلال شعر بالراحة بشكل أكبر".