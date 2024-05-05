انت الأن تتابع خبر فوز معان على الرمثا بدوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فريق معان فوزا مهما على فريق الرمثا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت مساء السبت، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف فريق معان اللاعب أيسر صباح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار يتقدم فريق معان للمركز السادس برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 28 نقطة وحافظ على مركزه رابعا.

ومنح هذا الفوز فريق معان فرصة كبيرة للحفاظ على مقعده بدوري المحترفين.

ومع نهاية الجولة يتصدر فريق الحسين قمة الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الفيصلي الذي يملك 45 نقطة، ويحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 38 نقطة .