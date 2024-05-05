نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يعلق على إرتداء معلول شارة القيادة للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن ارتداء التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة قيادة الفريق، أمر تم انتظاره كثيرًا من جانب الجماهير.

ضياء السيد: شارة قيادة الأهلي بمثابة تكريم كبير لمسيرة معلول

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ارتداء شارة قيادة الأهلي أمر عظيم لو تعلمون، وعلي معلول نال هذا الشرف وهو تكريم كبير لمسيرته مع الفريق".

وأضاف ضياء السيد: "أعتقد أن هناك مراعاة داخل النادي الأهلي لمشوار علي معلول داخل الفريق، وأتوقع أن يستمر اللاعب ويتم تحديد عقده لفترة جديدة".

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، إلى أن الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الجونة، وجميع اللاعبين في حالة جاهزية وأتمنى أن يكون هناك إصرار أمام الترجي التونسي، وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وهو المطلب الجماهيري.

واستطرد: "على كولر أن يستعين بجميع اللاعبين وعلى رأسهم أنتوني موديست مهاجم الفريق، حتى لو هناك قرار برحيله، لا بد أن يحافظ على لياقته بمشاركته بعض الوقت خاصةً أن ظروف المباريات قد تجبره على الدفع به في أي مباراة".

وزاد ضياء السيد: "عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من الإصابة دفعة قوية بالتأكيد مع تألق مصطفى شوبير، ومارس نهائي دوري أبطال إفريقيا يعود إلى المدير الفني، وهو يعلم قدرات اللاعبين والأجهز لخوض اللقاء، وأثق في كولر على اختيار الأنسب".