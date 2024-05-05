نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد يرد على تصريح جمال علام بشأن كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، له الحق في تصريحاته بأن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني السابق، جاء لأسباب أسرية.

ضياء السيد: لم نحصل على مستحقاتنا حتى الآن

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أرفض التعليق على تصريحاته وسبب رحيل كيروش، ولا أرغب في الخوض بهذا الحديث".

وأضاف ضياء السيد: “حتى الآن لم نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة”.

واصل: "رغم محاولات المطالبة بها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يبلغنا الاتحاد بموعد تسلمها".

وكان كيروش قد قاد منتخب مصر في الفترة من 2021 حتى 2022 حيث رحل بعدما فشل في الوصول إلى مونديال قطر.