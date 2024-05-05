عاجل.. عمرو وردة يكشف سرًا حول حياته الشخصية وحقيقة العودة إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو وردة لاعب منتخب مصر، سرًا حول حياته الشخصية وحقيقة رغبته في العودة إلى صفوف الأهلي مرة أخرى بالفترة المقبلة.

عمرو وردة: العودة إلى الأهلي؟ ليس في حساباتي

قال عمرو وردة خلال تصريحاته لبرنامج “الكابتن” المذاع عبر قناة “دي إم سي” أنه تزوج منذ شهور من أجل الاستقرار والهدوء وأن يكون كل تركيزه في الملعب فيما هو قادم.

وأشار عمرو وردة إلى أن زوجته جزائرية الجنسية وارتبطوا منذ شهور، في خطوة للاستقرار من الناحية الشخصية.

وصرح عمرو وردة قائلًا أنه لا يفكر في الانتقال إلى الأهلي أو أي نادٍ مصري آخر بالوقت الحالي وأن هذه الخطوة ليست في حساباته الآن، لأنه يركز في الاحتراف والعودة إلى منتخب مصر.