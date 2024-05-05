نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الجونة.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب الجونة وذلك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة.

يدخل الأهلي المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة حقق 8 انتصارات وتعادل 3 مباريات، وهزم في لقائين.

أما سيد البلد فيدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مثلهم وهزم في 4 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر مايو الجاري، ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق مصر والشرق الأوسط.