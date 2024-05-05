نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: إريك تن هاج مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ والصن: مانشستر يونايتد يستهدف ضم صخرة توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 5-5-2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يعد إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مرشحًا محتملًا لخلافة توماس توخيل المنتهية ولايته في بايرن ميونيخ. (بيلد)

مهاجم ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز، 24 عامًا، هو هدف لبرشلونة هذا الصيف كبديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 35 عامًا.

ينتظر يونايتد عروضًا للجناح البرازيلي أنتوني، 24 عامًا، حيث يتطلعون إلى إفساح المجال في تشكيلتهم للاعب خط الوسط الدولي للشباب الفرنسي المولود في إنجلترا في كريستال بالاس مايكل أوليس، 22 عامًا. (رودي جاليتي)

أبرم أرسنال اتفاقًا شفهيًا مع برينتفورد لإكمال التوقيع الدائم لحارس المرمى الإسباني المعار ديفيد رايا، 28 عامًا، في الصيف مقابل 27 مليون جنيه إسترليني. (فابريزيو رومانو)

ويأمل ليفربول أن يعود مساعد المدير الفني بيب ليندرز، الذي من المقرر أن يغادر هذا الصيف مع المدرب يورغن كلوب، إلى أنفيلد في المستقبل. (ميرور)

مانشستر يونايتد يستهدف ضم جاراد برانثويت

يعتزم مانشستر يونايتد استخدام المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، 31 عامًا، كطعم لإغراء إيفرتون ببيع المدافع الإنجليزي جاراد برانثويت، 21 عامًا، هذا الصيف. (ديلي ستار)

يريد أبيل فيريرا مدرب بالميراس من رئيسة النادي ليلى بيريرا منع بيع الجناح البرازيلي إستيفاو ويليان البالغ من العمر 17 عامًا إلى تشيلسي، الذي قدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو. (الصن)

يتنافس جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق على منصب مدرب أياكس بعد أن تخلى بطل أوروبا أربع مرات عن الأمل في العودة لتين هاج لاعب مانشستر يونايتد. (دي تليخراف الهولندية)

خيتافي يطلب تمديد إعارة جاراد برانثويت

بدأ خيتافي محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن إمكانية إبرام صفقة إعارة أخرى للمهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود البالغ من العمر 22 عامًا. (ذا أثليتك)

يجذب مهاجم يوفنتوس الصربي دوسان فلاهوفيتش، 24 عامًا، اهتمام أرسنال بينما يتطلع ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خياراته الهجومية. (توتوسبورت)

المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه، 21 عامًا، في طريقه للحصول على عقد جديد طويل الأجل بعد تألقه خلال موسمه الرائع في ليفربول. (ميرور)

من المقرر أن ينافس إنتر ميلان مانشستر يونايتد وأرسنال في السباق للتعاقد مع مهاجم بولونيا الهولندي جوشوا زيركزي البالغ من العمر 22 عامًا. (90 دقيقة)