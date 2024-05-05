نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو الجاري على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل فريق وست هام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وست هام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.