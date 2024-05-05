نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غياب صخرة البايرن عن موقعة الريال وميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع انتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 5-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت ابرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

بايرن ميونخ يعلن غيابه نجمه عن موقعة العودة أمام ريال مدريد

يفقد فريق بايرن ميونخ، جهود أحد عناصره المؤثرة أمام ريال مدريد في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

غياب رافائيل جيريرو عن بايرن ميونخ للإصابة

كشف نادي بايرن ميونخ عبر بيان رسمي، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة لاعبه رافائيل جيريرو وفترة غيابه عن الملاعب.

أكد نادي بايرن ميونخ في بيانه، أن البرتغالي جيريرو سيغيب عن المباريات القادمة بعد إصابته في أربطة الكاحل والكبسولة.

وتعرض رافائيل جيريرو، للإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني والتي انتهت بخسارة "البافاري" 1-3، يوم السبت.

ويغيب جيريرو عن مواجهة بايرن ميونخ القادمة ضد ريال مدريد في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجري أحداثها على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني.

وتعادل بايرن ميونخ على ملعبه، مع ريال مدريد بنتيجة هدفين لمثلهما، يوم الثلاثاء الماضي، ليتأجل حسم بطاقة التأهل للنهائي، إلى لقاء العودة المرتقب.

ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح

حقق إنتر ميامي الفوز الرابع على التوالي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بانتصاره الكاسح 6-2 على نيويورك ريد بولز.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروجوائي لويس سواريز، والوافد حديثا ماتياس روخاس، إنتر ميامي للفوز بسداسية جاءت في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت.

وأحرز سواريز أول ثلاثية له مع الفريق الأمريكي الذي سجل معه إجمالا 12 هدفا هذا الموسم، بينما وضع روخاس توقيعه على هدفين في ثاني ظهور له منذ انضمامه لإنتر ميامي.

أما نصيب ميسي فكان هدفا وصناعة خمسة أخرى، ليصبح أول لاعب يصنع خمسة أهداف في مباراة واحدة بتاريخ (إم إل إس)، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف و12 تمريرة قاتلة.

في المقابل، أحرز فانزير هدف الفريق النيويوركي الأول، وسجل فورسبرج الهدف الثاني بعد سداسية أبناء ميامي.