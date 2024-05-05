تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم الأحد 5-5-2024، وذلك في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلشريست، تريفوه تشالوباه، بينوا بادياشيلي، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر، نوني مادويكي.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، كول بالمر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وست هام في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.