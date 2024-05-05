انت الأن تتابع خبر منتخب التايكواندو يعسكر في تايوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر المنتخب الوطني للتايكوندو عمان، الأحد، متوجهًا إلى تايوان، لإقامة معسكر تدريبي استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في فيتنام.

ويستمر المعسكر حتى 13 الشهر الحالي استعدادًا لبطولة آسيا 26 (مستوى 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية خلال ‏الفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي.

ويتكون منتخب التايكواندو المشارك في المعسكر من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدرب يزن الصادق، والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن، و12 لاعبا ولاعبة هم: جوليانا الصادق وراما أبو الرب وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد.