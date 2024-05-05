الكلاسيكو المؤجل.. موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم موعد مباراة الكلاسيكو المؤجل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الأهلي، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال ضد الأهلي، غدًا الإثنين الموافق السادس من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتذاع مباراة الهلال ضد الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر قناة SSC، الناقل الحصري للبطولة.

جدير بالذكر أن المباراة كان قد تم تأجيلها بسبب تعديل موعد لقاء الهلال أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.