نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطأ في حق كولر.. محمد فضل ينتقد تصرف نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد فضل، الذي كان لاعبًا سابقًا في فريق الأهلي، على التقارير التي تحدثت عن اعتراض أحد لاعبي الفريق على المدير الفني السويسري مارسيل كولر بشكل غير لائق، كان واضحًا ومفصلًا.

فضل ينتقد تصرف محمد مجدي أفشة

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي قررت خصم نسبة من مستحقات محمد مجدي أفشة بسبب هذا السلوك غير اللائق، وذلك بعد مباراة مع فريق مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مشاركته في برنامج "الكابتن" على قناة "Dmc"، أعرب فضل عن استيائه من هذا السلوك، مؤكدًا أنه لو كان هناك اعتراض صحيح، كان ينبغي على اللاعب التعبير عنه داخل غرفة خلع الملابس بشكل محترم ومناسب، وليس أمام زملائه بطريقة غير لائقة.

وفيما يتعلق بالتشكيلة المناسبة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اقترح فضل ضرورة دعم الحارس الاحتياطي مصطفى شوبير، خاصةً مع غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وأشار إلى أهمية دعم الفريق بالكامل وتعزيز التضامن في مثل هذه الفترات الحرجة، مع التأكيد على أنه من النادر رؤية حارس يظل أفضل لاعب في الفريق لفترة طويلة، وأن كل اللاعبين يجب أن يدعموا بعضهم البعض في مواجهة التحديات.